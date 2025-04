Quotidiano.net - Quarantesimo Anniversario della Comunità Radiotelevisiva Italofona Celebrato da Sergio Mattarella

Leggi su Quotidiano.net

"Ildi nascitaricorre in un tempo di grandi trasformazioni, nel quale la trasmissioneconoscenza è più che mai debitrice nei confronti dei mondi dell'informazione ecomunicazione. Il lavoro degli operatori e dei giornalistiè prezioso in questa stagione in cui la lingua spinta all'omologazione e all'impoverimento operato attraverso i processi di semplificazione dei media digitali, tende a ridurre la ricchezza del lessico. Leitalofone presenti nei diversi Paesi rappresentano vivai fecondi di moltiplicazione degli stimoli culturaliciviltà italica". Lo scrive il PresidenteRepubblica,, in un messaggio al Presidente, Mariangelo Timbal.