Tvplay.it - 30 milioni e colpo dalla rivale: Inter senza freni

Leggi su Tvplay.it

L’potrebbe piazzare un altroimportante sul mercato, anticipando la concorrenza grazie ad un’offerta di 30di euroI nerazzurri non vogliono lasciare nulla al caso e sono pronti a mettere sul piatto una cifra importante per garantirsi un prospetto davvero forte. Inzaghi deve rinforzare alcuni reparti e ha chiesto a Marotta e Ausilio uno sforzo in vista dell’estate.30(TvPlay – ANSA) Il campionato e la Supercoppa sono obiettivi importanti per l’ma la vera ambizione di Inzaghi e dei suoi giocatori è quella di tornare in fondo in Champions League. La rosa allestita da Marotta in estate davvero completa in ogni reparto e consente sogni di gloria su tutti i fronti. A gennaio non servono grossi correttivi e si valuta solo qualche operazione di contorno.