Ilgiorno.it - Anche l’Enpa nei panni della befana. Per aiutare cani e gatti abbandonati tante speciali iniziative in costume

L’appuntamento con la tradizionale “del cane e del gatto“ di Enpa di Monza e Brianza quest’anno si è fatto in tre: sabato 4, domenica 5 e lunedì 6, dalle 9.30 alle 18.30 i volontari dell’Ente protezione animali saranno sotto i portici dell’Arengario in piazza Roma. Ad accogliere tutti, le simpatiche befane con tanto di scopa, che offriranno caramelle ai più piccoli e qualche rappresendeidelle in cerca di famiglia, accompagnato da un volontario. Come da tradizione ci sarà una ricca selezione di gadget a tema animale. Inoltre, sono tornate le Calzeper cane, gatto e coniglio, piene di snack e giochi per gli amici pelosi. Saranno disponibili i bigliettiLotterENPA, la lotteria benefica (solo 1 euro a biglietto). In palio 100 bellissimi premi; estrazione il 2 febbraio.