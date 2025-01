Lanazione.it - Domenica Metropolitana: il 2025 inizia tra le meraviglie dei musei fiorentini

Firenze, 2 gennaio- Giorni di festa. Alla scoperta delledei palazzi storici e dei, tra collezioni permanenti e mostre temporanee, addobbi e arredi, luci e paramenti: si dice che chi ben comincia è già a metà dell'opera, e cosa c'è di meglio perre ildi buon passo che visitare i tesori rinascimentali della nostra città? Domanda che contiene già la risposta, e trova la sua conferma nella primadella stagione organizzata da Comune di Firenze, Cittàe MUS.E. Un viaggio affascinante che coinvolge tutti i residenti della Cittàcon un programma di attività etive gratuite rivolte non solo agli adulti, ma anche a giovani e giovanissimi: come il video animato firmato AnimaGo che racconta attraverso la voce del piccolo Vanni la storia del Marzocco, il leone simbolo di Firenze svettante sulla banderuola segnavento in cima a Palazzo Vecchio.