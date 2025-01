Ilrestodelcarlino.it - Rimborsi per i treni in Emilia-Romagna: cosa cambia da oggi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 1 gennaio 2025 – Novità in casatalia:più semplici e veloci, più spazio nelle carrozze per i bagagli, maggiore accessibilità e sconti per alleggerire i biglietti. Anche inchi deve viaggiare in treno a partire da, acquistando il biglietto elettronico per il Regionale ditalia, otterrà l'eventuale rimborso automaticamente in caso di ritardi superiori ai 60 minuti. I viaggiatori si vedranno accreditare automaticamente sulla carta usata per il pagamento il rimborso. Il risarcimento arriverà entro 30 giorni e sarà pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 16 euro). Sarà invece al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 8 euro).