Con l'avvicinarsi del, l'interesse per ledisi rinnova, suscitando curiosità e dibattiti. Michel de Nostredame, noto come, fu un astrologo e scrittore del XVI secolo, celebre per le sue enigmatiche quartine raccolte nel libro “Les Prophéties”. Le sue previsioni, spesso oscure e soggette a varie interpretazioni, continuano ad affascinare, soprattutto in periodi di incertezza globale. La fine di un lungo conflitto: un riferimento all'Ucraina? Alcuni studiosi dellediinterpretano una delle sue quartine come la previsione della conclusione di un conflitto armato prolungato, possibilmente riferendosi alla guerra tra Russia e Ucraina. La quartina menziona un esercito esausto, privo di risorse per pagare i soldati, con riferimenti al ”bronzo gallico” e al “segno crescente della Luna”.