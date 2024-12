Tpi.it - È morto a 82 anni il senatore del M5S Francesco Castiello

Leggi su Tpi.it

Ildel Movimento Cinque Stelle (M5S),, èoggi, martedì 31 dicembre 2024, all’età di 82.Originario di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, laureato in Giurisprudenza e in Scienze politiche all’Università di Napoli Federico II e in Sociologia e in Filosofia all’Università di Urbino,era stato eletto per la prima volta al Senato nel collegio uninominale Campania – 11 (Battipaglia) nel 2018 e rieletto poi nel collegio uninominale Campania – 03 (Salerno).Ex dirigente della Banca d’Italia dal 1966 al 1983, intraprese poi la carriera da magistrato del Tribunale amministrativo regionale, condotta in vari TAR della penisola, fino al pensionamento nel 1995.Dedicatosi anche all’attività di insegnamento, tenendo corsi in diverse università e istituti di formazione,è stato anche presidente della “Fondazione Grande Lucania Onlus”.