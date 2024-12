.com - 1 gennaio a Roma, come cambia la mobilità

Leggi su .com

Il 31 dicembresi prepara a salutare il nuovo anno con un calendario ricco di eventi, tra concerti, spettacoli e visite culturali. Il centro nevralgico dei festeggiamenti sarà il Concertone al Circo Massimo con artisti di fama internazionaleBoy George, Gabry Ponte e la Premiata Forneria Marconi. Parallelamente, altri appuntamentiTony Effe al Palaeur, Brignano al Teatro Sistina, Massimo Ranieri alla Nuvola e Nicola Piovani all’Auditorium completano un’offerta culturale variegata.Capodanno, asi corre Nel pomeriggio del 31 dicembre, migliaia di partecipanti si sfideranno nella “We Run Rome”, una corsa di 10 chilometri che partirà dalle Terme di Caracalla per attraversare alcune delle zone più suggestive di. L’evento sportivo, giunto alla sua tredicesima edizione, sarà l’occasione per scoprire la città in modo attivo e festoso.