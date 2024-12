Oasport.it - United Cup, Flavio Cobolli: “Ottima partita, sempre bello giocare per l’Italia”

Ottimo avvio dinellaCup 2025. Il tennista romano ha portato il primo punto nella sfida tra Italia e Svizzera, che ha visto la vittoria della squadra azzurra, che ora è vicinissima a conquistare l’accesso ai quarti di finale. Il prossimo match sarà contro la Francia, conche dovrà affrontare Ugo Humbert.Quest’oggi, invece,si è scontrato con Dominic Stricker, crollato in classifica al numero 300 dopo i tanti problemi avuti nelle ultime stagioni e con un infortunio alla schiena che lo ha notevolmente condizionato.si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e mezza di gioco.Queste le parole del tennista azzurro, riportate da SuperTennis, dopo la: “Naturalmente credo di aver giocato un’. Èuna cosa bellacon la bandiera delsul cuore, con i compagni e mio padre a tifare in panchina.