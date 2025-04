Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, nuova guerra di perizie. La difesa ‘smonta’ l’audio: “La voce femminile non è di Manuela”

Rimini, 3 aprile 2025 – Un nuovo scontro. Questa volta a colpi difonometriche, per capire se sia possibile attribuire a qualcuno di specifico i suoni captati nel garage sotterraneo di via del Ciclamino, là dovePaganelli è stata assassinata con 29 coltellate. Rimini 07-06-2024 - OmicidioPaganelli - Louis Dassilva indagato. © Manuel Migliorini / Adriapress. Un braccio di ferro tra pubblica accusa eche si gioca sull’analisi scientifica dei rumori che avrebbero fatto da contorno alla brutale aggressione. Da una parte c’è la perizia fonica del consulente della Procura di Rimini, Marco Perino. Secondo il quale la telecamera installata nel box auto di un condomino non solo ha registrato le urla della vittima, ma anche alcune voci che l’esperto ritiene potenzialmente compatibili con quelle di Louis Dassilva, indagato per l’omicidio, e della sua amante,Bianchi, indagata per favoreggiamento.