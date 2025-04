Feedpress.me - "Per Ilaria, per Sara" in migliaia alla Sapienza al grido di "Potevo essere io"

«Per, per, per tutt3» . Lo hanno gridato al megafono, scritto sugli striscioni, sui cartoncini tenuti tra le mani per tutta la durata della manifestazione partita da piazzale Aldo Moro, davanti all’università, a Roma, e poi proseguita con un corteo tra i viali dentro e fuori l’ateneo, fino a San Lorenzo, passando per Castro Pretorio. Un presidio organizzato in poche ore.