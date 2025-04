Juventusnews24.com - Continassa Juve: Cambiaso e Douglas Luiz si allenano in gruppo, Tudor recupera i due bianconeri per la Roma

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaAllenamento mattutino per ilal JTC, che si è dedicato alle esercitazioni tattiche e al lavoro atletico e tecnico individuale. Domani nuova sessione in campo per lantus, che si ritroverà allain mattinata.si sono allenati in. Buone notizie perverso: entrambi sonoti per il big match di domenica sera.Infortunati: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.