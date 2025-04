Ilgiorno.it - Piattaforma cede a 25 metri d’altezza, paura per tre operai a Turbigo: il video

Attimi dinel pomeriggio di oggi a, in via Virgiliana, dove tresono rimasti bloccati su unaaerea a circa 25di altezza. I lavoratori stavano effettuando la potatura di un albero all’interno di un giardino privato quando, all’improvviso, l’attrezzatura ha ceduto piegandosi sull’albero, lasciandoli sospesi nel vuoto. L’incidente ha provocato grande apprensione, ma fortunatamente nessuno degliha riportato ferite. I tre sono rimasti bloccati per circa un’ora, fino all’arrivo delle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i distaccamenti di Legnano, Inveruno e la sede centrale di Milano, che hanno messo in atto un intervento tempestivo e ben coordinato. L'area dell'intervento aI Vigili del Fuoco hanno utilizzato attrezzature specializzate per raggiungere e trarre in salvo i malcapitati.