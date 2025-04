Laprimapagina.it - Tublat.com: la web agency Italiana che sta rivoluzionando il mercato delle app mobile

Nel panorama in continua evoluzione del digital marketing e dello sviluppo di app, un nome sta emergendo con forza:.com. Questa web, nata con l’ambiziosa missione di democratizzare i costi del digital marketing, si sta rapidamente affermando come la soluzione di riferimento per chi desidera creare un’appper iOS e Android senza affrontare costi proibitivi.L’Innovazione di.com: Un Nuovo Modo di Creare AppNegli ultimi anni, la necessità per aziende, startup e professionisti di avere un’appè diventata una priorità assoluta. Il problema? Lo sviluppo tradizionale di un’app può costare decine di migliaia di euro, escludendo così tantissime realtà daldigitale..com ha deciso di cambiare le regole del gioco, offrendo un’alternativa innovativa ed economicamente accessibile.