Ildifforme.it - Strage di Piazza della Loggia, Toffaloni condannato a 30 anni: “Nascose la bomba nel cestino”

Leggi su Ildifforme.it

Marco, all'epoca dei fatti 17enne, è ad oggi residente in Svizzera e, secondo quanto riporta Agi, non dovrebbe scontare la condanna, in quanto il Paese elvetico ritiene i reati prescritti e non è intenzionato a concedere l'estradizioneL'articolodia 30: “lanel” proviene da Il Difforme.