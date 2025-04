Ilfattoquotidiano.it - “Fratelli di chat”, Giacomo Salvini: “Parlamentari di FdI mi hanno chiesto il libro, avevano paura di comprarlo”

Alcunidid’Italia “midi mandare loro ilperchédi andare a, mitelefonato dicendo ‘io non posso andare a comprare ilperché se mi fotografano poi per me sono dolori’”. È un aneddoto raccontato dal giornalista del Fatto Quotidianoalla presentazione del suodi, che si è tenuta mercoledì 2 aprile alla Feltrinelli di Roma.Ospite della presentazione Antonio Padellaro, co-fondatore de il Fatto Quotidiano: “Le reazioni di Donzelli e di altri did’Italia denotano, rispetto al passato, un salto di stupidità più che di qualità. Ilè stato scritto su fatti e ha mostrato qual era la discussione dentrod’Italia prima che andassero al governo. I partiti dovrebbero essere contenti se i giornali fanno informazione su quello che succede al loro interno, invece di tenere tutto nascosto, segreto, perché questo, in una democrazia seria e che funziona, dovrebbe aiutare a migliorare”.