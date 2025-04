Quotidiano.net - Il pane del Reno

Segni particolari: mollica compatta, crosta croccante, due forme, una parallelepipeda cotta in cassetta e con una fioritura in superficie e l’altra, pagnotta tra i 400 e 600 grammi, a forma di pallone da rugby. Nasce ildelovvero ilidentitario di Bologna che ora aspira anche alla De.Co, denominazione comunale. Si trova già in alcuni forni della città e nasce da lunghe ricerche di Antonio Di Benedetto, presidente dei Panificatori Bolognesi, che l'ha presentato insieme a un team di colleghi fornai, durante la Festa di Primavera, incontro conviviale organizzato con il supporto di Confcommercio Ascom Bologna per celebrare la tradizione della panificazione bolognese. Il suo sogno? Vedere un turista che arriva dall'altra parte del mondo domandare: do you havedel