La destra prova a eliminare il ballottaggio | Si vince col 40% L’opposizione sulle barricate

Perre le elezioni amministrative nei comuni con più di 15mila abitanti potrebbe bastare avere il 40% dei voti. Lo prevede un emendamento presentato dalla maggioranza al Senato e sottoscritto dai capigruppo dei partiti di tutto il centro. Si tratta di una proposta di modifica al cosiddetto decreto elezioni, ora al vaglio della commissione Affari costituzionali, e che disciplina il voto delle prossime Amministrative di maggio (con voto domenica e lunedì) e dei referendum di giugno. L’emendamento rispolvera una precedente proposta del centroe assegna anche un premio di maggioranz per il candidatonte: assegna al gruppo di liste a lui collegate il 60% dei seggi. Quindi basterà prendere il 40% per ottenere il 60% dei posti in consiglio comunale, se nessun’altro gruppo di liste ha superato il 50% dei voti.