Quifinanza.it - Rinnovabili, via agli incentivi alle Pmi per l’autoproduzione di energia. E c’è la proroga

Via libera dal 4 apriledomande rivolteimprese per accedere ai nuoviperdida fonti. La buona notizia per le Pmi italiane che puntano sull’sostenibile è che è anche scattata unadel termine ultimo entro cui inviare l’istanza.Più respiro dunque al mondo imprenditoriale, per consentire di adeguarsi sempre più massivamente alla nuova transizione green. Con questa misura, il governo punta infatti a favorire la sostenibilità e a ridurre la dipendenza da fonti fossili.Aiuti perdirinnovabile: le date per la domandaViene aperto quindi venerdì 4 aprile lo sportello online per presentare le domande per i nuovi contributi 2025 perdi energie. Un aiuto messo a disposizione delle imprese per sostenere, grazieagevolazioni, la produzione diretta dielettrica da impianti solari fotovoltaici e minieolici.