Come era il primo cellulare della storia? Pesava un chilo e mezzo (e costava tantissimo)

Oggi siamo abituati a smartphone leggeri, sottili e multifunzionali, ma agli alboritelefonia mobile i dispositivi erano molto diversi: ingombranti, pesanti e con funzioni estremamente limitate. Non stupisce, dunque, che il, il Motorola DynaTAC 8000X, pesasse circa 1,3 kg e rappresentasse una vera e propria impresa tecnologica per l’epoca.Sviluppato all’inizio degli anni ’70, viene utilizzato per una prima telefonata da quello che, ad oggi, viene considerato Il padretelefonia mobile. Si tratta di Martin Cooper, un ingegnereMotorola che, precisamente nel 1973, utilizza il DynaTAC 8000X per chiamare Joel Engel, un ingegnereAT&T Bell Labs. Il modello, però, sarebbe stato ufficialmente commercializzato solo dieci anni dopo, nel 1983.