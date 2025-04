361magazine.com - Plansaround: il social network che trasforma gli algoritmi in esperienze reali

Dimentica i like, inizia a vivere! Arriva l’app che porta laità fuori dallo schermoDa oggi, 3 aprile, è disponibile, l’app che vuole ribaltare il concetto stesso di. Dimenticatevi delle chat infinite senza mai vedersi: qui l’obiettivo è uno solo –re le connessioni digitali in. Aperitivi, concerti, sport, viaggi: consi creano eventi e ci si incontra davvero, con persone che condividono le stesse passioni.Come funziona?L’idea è semplice ma rivoluzionaria: creare eventi e partecipare a quelli degli altri. Basta impostare gli interessi, e l’algoritmo suggerisce incontri con persone affini, permettendo di organizzare tutto, dal cinema alla partita di calcetto, passando per corsi, workshop e viaggi. E per chi vuole, c’è anche la possibilità di proporrea pagamento.