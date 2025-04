361magazine.com - Helena Prestes punge degli ex inquilini: scottanti confessioni

Leggi su 361magazine.com

ex: ecco cosa è emerso dalle sue parole a Striscia la Notiziaha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia. La seconda classificata al Grande Fratello è stata raggiunta da Valerio Staffelli, ed il servizio andrà in onda questa sera su Canale 5.Leggi anche Jessica Morlacchi dopo la vittoria rivela dei retroscenaLe dichiarazioni della seconda classificata al Grande FratelloStando a quanto riporta Donnaglamour, ai microfoni di Striscia la Notizia,ha commentato: “Ho pensato che se avessi vinto avrei potuto comprarmi una casa, e invece non posso.”. Inoltre ha dichiarato: finale: “Mi sono sentita vincitrice perché ho trovato l’amore”.infatti ha iniziato una relazione con Javier Martinez.La seconda classificata al Grande Fratello inoltre punzecchia anche Zeudi Di Palma: “Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti.