Caffé vino auto macchine utensili Chi valuta di spostarsi negli Usa per evitare i dazi La carta India

Leggi su Open.online

Annunciata ma forse non attesa nella sua brutalità, la politica deiannunciata da Donald Trump ha spaventato molte aziende produttive italiane, specie quelle che esportano almeno il 10% proprioStati uniti e che quindi rischiano di avere perdite pesanti. Il giorno dopo l’annuncio, con quei calcoli basati non tanto sulla attuale tassazione reciproca (in media quella americana è leggermente più alta di quella europea, 1,4% contro 1,3%) ma sul disavanzo commerciale americano, le aziende italiane si trovano a fare i conti, come lo fanno parallelamente i sindacati. L’analisi della FiomIl centro studi della Fiom Cgil aveva avviato una analisi sugli annunciati, già nei giorni scorsi, che è arrivato giusto in tempo per l’annuncio, basato sul modello Comtrade, lo stesso usato dalle Nazioni unite.