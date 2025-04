Game-experience.it - The Last of Us Parte II Remastered PC, la recensione

Leggi su Game-experience.it

Il graduale e sistematico approdo delle esclusive Sony su PC è oramai divenuto appuntamento fisso. A distanza di uno o più anni dalla release originale, assistiamo infatti allo sbarco sulle sponde del cosmo master race di quelle che erano, un tempo, le punte di diamante della line up Sony. Questo processo, attesissimo da qualsivoglia PC Gamer che si rispetti, è stato spesso costellato di grandi successi ma di altrettante cocenti delusioni, evidenziando una parziale immaturità delle software house coinvolte nei processi di conversione ed un apparente disinteresse nella soddisfazione dell’utenza PC che si è vista trattare, più e più volte, come clientela di serie B. Hanno fatto, infatti, storia le coversioni di Theof Use di Marvel’s Spider-Man 2, il cui debutto è stato tutt’altro che edeniaco, per lo meno su pc.