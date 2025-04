Ilfattoquotidiano.it - In bilico a 25 metri d’altezza su una piattaforma: giardinieri salvati dai vigili del fuoco

Tresono stati soccorsi e tratti in salvo daidela Turbigo, in via Virgiliana, dopo che erano rimasti bloccati per quasi un’ora sullaaerea su cui lavoravano. Gli operai erano impegnati alla potatura di un albero all’interno di un giardino privato quando la– collocata a circa 25di altezza – ha ceduto improvvisamente piegandosi sulla pianta. Le squadre dei Distaccamenti di Legnano, Inveruno e della sede centrale di Milano sono intervenute immediatamente, portando in salvo i lavoratori senza conseguenze. L'articolo Ina 25su unadaidelproviene da Il Fatto Quotidiano.