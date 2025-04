Parmatoday.it - Montechiarugolo, perde il controllo dello scooter e cade: è grave

Leggi su Parmatoday.it

Un brutto incidente si è verificato a, in strada Parma nella vicina località La Fratta. Per cause ancora in corso d'accertamento, unoè finito fuori strada. Il conducente ha riportato ferite giudicate dai sanitari molto gravi. È stato trasportato al Pronto Soccorso di.