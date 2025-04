Metropolitanmagazine.it - M3GAN 2.0, il trailer del sequel del fortunatissimo horror

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo il teaser uscito durante i Grammy, che mostravaballare la hit pop “Femininomenon” della vincitrice del Grammy Chappell Roan, un nuovodella Blumhouse mostra di più sul ritorno di. Dopo che “” è diventato un sorprendente successograzie al tono esagerato, incassando oltre 180 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 12 milioni, la bambola assassina ritorna dopo essere stata distrutta dalla sua proprietaria, Gemma. Nel, Gemma è ora una stimata autrice che sostiene la supervisione governativa sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, Gemma e sua nipote Cady scoprono presto che la tecnologia diè stata rubata per creare un’arma di livello militare chiamata Amelia. Gemma deve fare i conti con la resurrezione di Megan per aiutare a distruggere Amelia.