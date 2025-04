Arezzonotizie.it - Investito da un'auto: 52enne in ospedale

Leggi su Arezzonotizie.it

Incidente stradale oggi, 3 aprile, lungo le strade dell'Aretino. Il personale sanitario dell'emergenza urgenza è stato attivato alle ore 16.26 a San Giovanni Valdarno per un incidente avvenuto in via Fratelli Cervi che ha coinvolto un pedoneda un’. Un uomo di 52 anni è stato.