Ilnapolista.it - Brignone è arrivata alla clinica “La Madonnina” di Milano, verrà operata questa sera (Sky Sport)

Da Sky arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Federicamattina è caduta durante il gigante dei Campionati italiani in val di Fassa. Subito le condizioni sono parse gravi e infatti la diagnosi è di frattura scomposta “pluriframmentaria” di tibia e perone. Come segnala Sky, poco dopo le 18 “èin elicottero a. Ora è attesa‘La’, dovesottoposta a ulteriori esami prima del via libera all’operazione per la frattura a tibia e perone della gamba sinistra. Federicapoi ambulanza‘La’. La campionessa del mondo era stata traata in elicottero da Trento a“. Sky poi aggiunge che l’atletagià. Lo conferma l’ufficio stampa della federazione di sci.