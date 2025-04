Dilei.it - Giochi di luce, materia e acqua alla Milano Design Week 2025

, dal 7 al 13 aprile, troviamo un angolo di grande suggestione sui Navigli. Onde diche si propagano nell’, nell’aria, come tanti pensieri che mescolandosi si contaminano dando vita a qualcosa di unico. Cicli e flussi in un canale di idee e di suggestioni che colorano e illuminano le menti creando connessioni e incontri per sfidare ciascuno a riflettere.Fuorisalone, Canale A ColoriPer laCanale A Colori è, un palinsesto multidisciplinare curato da Dario Biello, con Instzioni, Esposizioni, Workshop e Eventi sui temi dell’architettura, dele delle arti applicate.Al centro di questa esperienza c’è Palazzo Galloni, edificio del XVII sec., sede del Centro dell’Incisione, che aprirà le proprie porte nel cuore del Naviglio Grande.