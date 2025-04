Lettera43.it - Strage di Piazza della Loggia, condannato a 30 anni Marco Toffaloni

51dopo ladi, il tribunale per i minorenni di Brescia ha identificatocome l’autore materiale dell’attentato del 28 maggio 1974, condannandolo a 30di reclusione., che all’epoca dei fatti non aveva ancora 17e per questo è stato giudicato dalla giustizia minorile, risiede dain Svizzera sotto il nome di Franco Maria Muller, cittadino elvetico. Le autorità svizzere hanno rifiutato la sua estradizione, affermando che il reato diè ormai prescritto secondo il loro ordinamento. Coloro che vennero considerate le menti dietro alla, che provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre 102, ovvero Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte furono condannati all’ergastolo nel 2017.Articolo completo:dia 30dal blog Lettera43