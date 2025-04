Milano 15 giorni di sospensione per 1 ora di occupazione La decisione della preside diventa un caso | Noi studenti umiliati come criminali

Leggi su Open.online

Tensione e proteste al liceo Nicola Moreschi didopo una raffica di provvedimenti disciplinari che hanno colpito 17, sospesi dai 2 ai 15. La sanzione è arrivata per un’durata circa un’ora, avvenuta il 16 marzo, e ha scatenato una dura reazione da parte delle famiglie e degli. I genitori si sono schierati con gli alunni: «Una pena del tutto sproporzionata rispetto ai fatti», dicono. Gli animi nella scuola si sono accesi quando è arrivata ladirigente scolastica, Carmela Tuè, di cancellare una delle due giornate concordate di assemblea autogestita previste per il 12 e il 13 marzo. Gli alunni avevano lavorato a lungo per organizzare incontri con ospiti esterni e dibattiti su temi di loro interesse. La revoca improvvisa, giustificata con l’alto numero di assenze registrato durante l’ultima assemblea d’istituto, è stata accolta con scetticismo: «Abbiamo verificato i dati, il tasso di assenze era molto più basso del 49% dichiarato dalla», commenta a Open uno studente del liceo.