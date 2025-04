Ilfattoquotidiano.it - Strage piazza Loggia, Marco Toffaloni condannato a trent’anni: cittadino svizzero, non sarà estradato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Tribunale dei minori di Brescia haoggi 67enne, per essere stato uno degli esecutori materiali delladidelladel 28 maggio 1974. La decisione, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, è arrivata dopo quasi otto ore di camera di consiglio. L’imputato, che all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 17 anni, non era presente in aula, così come non lo è mai stato durante le udienze precedenti. A ottobre scorso le autorità elvetiche hanno negato il suo trasferimento in Italia, chiesto dal tribunale di Brescia, perché per la legge svizzera il reato diè già prescritto.Quella diè la massima pena detentiva irrogabile a un imputato minorenne. Secondo l’accusa, all’epoca vicino al movimento eversivo neofascista Ordine Nuovo, piazzò in un cestino dei rifiuti dellal’ordigno che esplose durante una manifestazione sindacale, causando otto morti e 102 feriti.