F1 GP del Giappone | freddo e vento a Suzuka scarso rischio di pioggia

La F1 torna in pista per il Gran Premio del, terzo round della stagione 2025. A ospitare il weekend sarà il circuito di, da anni palcoscenico di sfide mozzafiato, ma anche conosciuto per le pesanti piogge che in diverse occasioni hanno disturbato l’attività in pista. Con l’obiettivo di evitare le precipitazioni, la F1 ha spostato a gara ai primi di aprile. Team e piloti scenderanno in pista tra il 4 e il 6 aprile, dando inizio al primo triple header della stagione. Secondo le previsioni metereologiche delle ultime ore, il maltempo non dovrebbe disturbare eccessivamente i lavori in pista.Il weekend si aprirà venerdì 4 con le prime due sessioni di prove libere. La giornata sarà soleggiata e asciutta, anche se disturbata da unche potrebbe raggiungere i 40 km orari di velocità.