Juventusnews24.com - Roma Juve: quali idee ha in mente Tudor in attacco? C’è da risolvere il ‘nodo’ per questo bianconero… Pronto questo possibile tridente

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ecco leche ha inper l’. C’è dailperbianconero.In collegamento dalla Continassa per Sky Sport 24, l’inviato Giovanni Guardalà ha inquadrato le possibili scelte indi Igorper. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «deve trovare equilibrio giusto e far coesistere gli attaccanti, per incutere timore nelle difese avversarie. Ha una rosa ampia, ci sono tanti giocatori offensivi e le alternative non mancano. Avediamo se verranno confermati Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic, oppure visto il rendimento di Koop vediamo sesi affiderà a unpiù offensivo con Conceicao o Kolo Muani».Leggi suntusnews24.com