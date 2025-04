Ecodibergamo.it - Lite in via Sant’Alessandro nella notte: 39enne cade dalla finestra e finisce in ospedale

IN CENTRO. Il diverbio sarebbe avvenuto con una donna di 35 anni in un appartamento al primo piano del centro cittadino forse per questioni legate alla droga. Ricoverato all’Papa Giovanni dopo la caduta.