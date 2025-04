Agi.it - San Luca di nuovo sciolto per mafia: è la terza volta

Leggi su Agi.it

AGI - Il terzo scioglimento perè arrivato la settimana scorsa: "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa - è scritto nel comunicato di Palazzo Chigi - ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sane l'affidamento per la durata di diciotto mesi della gestione dell'ente a una Commissione straordinaria". Il Comune aspromontano del Reggino, noto per essere stato al centro di numerosi fatti di 'ndrangheta, compresa la famigrerata strage di Duisburg, era già commissariato dopo che alle elezioni del giugno dello scorso anno non si era presentato alcun candidato a sindaco. I cittadini, quindi, sarebbero stati chiamati a scegliere ilsindaco e i consiglieri comunali nel turno elettorale fissato per il 25 e 26 maggio prossimi.