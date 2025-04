Lortica.it - Pedone investito a San Giovanni Valdarno: intervento del 118

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:26, il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE è stato attivato per un incidente avvenuto in via F. Cervi, dove unè statoda un’auto.L’uomo, un 52enne, è stato prontamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale della Gruccia con codice di media gravità (codice 2). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica del, un’ambulanza BLSD della Misericordia di Terranuova Bracciolini e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.L'articoloa Sandel 118 proviene da Arezzo News.