Unlimitednews.it - Dancau “Tra Italia e Romania amicizia profonda”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’è un partner strategico della. Tra i nostri Paesi c’è un’, anche per radici storiche comuni”. Lo afferma Gabriela, ambasciatore dellain, in un’intervista a Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, format tv dell’agenzia Italpress.Sul fronte economico “l’è il secondo partner commerciale della. Gli scambi hanno raggiunto il livello record di oltre 20 miliardi di euro – spiega l’ambasciatore -. L’è il secondo mercato di destinazione delle esportazioni romene, che hanno raggiunto i 9,5 miliardi di euro. Circa due terzi delle nostre esportazioni inriguardano prodotti ad alto valore aggiunto, in particolare apparecchiature elettriche, automotive, componenti industriali, calzaturiero e tessile”.