Di Vincenzo Calafiore03 Aprile 2025 Udine “ . io e la mia vita!Non so che cosa abbiamo in comune.Forse la poesia o l’amore, o forsetutto quello che non c’è statoed ho immaginato con una forzada non averne più bisogno.Il mio modo di pronunciare la parola< l’altro>, come fosse un nome proprio,anche se significa un qualcosa di mancato.Io e la mia vita che camminiamo dentroi nostri sguardi, in realtà, non ci siamomai incontrati. “Vincenzo Calafiore Ci sono dei giorni nei quali si vorrebbe andar via anche dagli stessi occhi, collocarsi con tutto quello che si ha, parole e pensieri, in una terra neutra, dove io e te, noi tutti siamo alla pari, senza un presente, senza un passato.Senza malizia, anche confessando < all’altro, agli altri > la sua ingenua sincerità nell’ammettere i propri fallimenti, le sconfitte.