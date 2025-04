Tvplay.it - Insigne ha detto sì, il ritorno in Serie A è cosa fatta

Lorenzopotrebbe concedersi un’altra esperienza inA. Intanto, la stagione del Toronto non è cominciata al meglio Un ultimo mese complicato per Lorenzo. Finito fuori rosa al Toronto, a inizio campionato, l’ex attaccante del Napoli e della Nazionale è stato successivamente reintegrato alla ripresa della MLS dopo la pausa per le Nazionali.hasì, ilinA è– Tvplay.it (Foto LaPresse)Schierato sia contro i New York Red Bulls che nella sfida tutta canadese con i Vancouver Whitecaps,ha fornito l’assist a Deandre Kerr nel ko per 2-1 con NY per poi non incidere nella successiva sfida terminata a reti bianche, due risultati che hanno contribuito ad acuire l’inizio di stagione particolarmente difficile della compagine canadese. In sei partite, Toronto ha totalizzato 2 pareggi e 4 sconfitte con soli due punti in classifica e il penultimo posto nella Eastern Conference.