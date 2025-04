Quotidiano.net - Innovation Training Summit a Roma: sfide e opportunità dell'intelligenza artificiale

Focus sulla sfida di attrarre e trattenere talenti, così come anche sulle prospettive legate all', per la prima prima giornata di lavori, alla seconda edizione, a, organizzato dall'associazione no profit Ecosistema Formazione Italia. "La doppia transizione, ecologica e digitale, richiede nuove specializzazioni, ancora spesso difficili da reperire - sottolinea il ministroe Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo quanto riporta una nota'associazione - Il disallineamento tra domanda e offerta di competenze rischia di frenare la crescita, in un contesto in cui la competitività si basa sempre più sul valore aggiunto piuttosto che sul costo del lavoro. Per questo, è fondamentale investire in innovazione e tecnologie avanzate, contrastando la concorrenza sleale extra-Ue".