Lapresse.it - Strage Piazza della Loggia, Toffaloni condannato a 30 anni come esecutore materiale

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia haa 30di carcere Marcouno degli esecutori materialididel 28 maggio 1974, quando una bomba nascosta in un cestino esplose durante una manifestazione contro il terrorismo neofascista portando alla morte di 9 persone e al ferimento di altre 102. Lo fa sapere l’avvocato Federico Sinicato, legale di parte civile per Cgil e Camera del Lavoro di Brescia. Il Tribunale ha accolto la richiesta di condannapm Caty Bressanelli al termine del processo all’allora 17enne, ai tempi vicino all’organizzazione neofascista Ordine Nuovo di Carlo Maria Maggi e oggi cittadino svizzero. Le autorità elvetiche hanno già fatto sapere nel corso del processo che non lo consegneranno all’Italia. È ancora in corso, invece, davanti alla Corte d’assise di Brescia presieduta dal giudice Roberto Spanò, il processo al coimputato maggiorenne di, Roberto Zorzi.