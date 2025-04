Serieanews.com - Alessandro Bastoni ci ha spiegato la differenza fra giusto e opportuno

Chi (non) vuol essere milionario: il giocatore dell’Inter, lo sfogo sui “sacrifici” che sta facendo esplodere i social e quella bella regola delle 12 P.ci halafra(LaPresse) – serieanews.comCi sono cose che sono giuste. E poi ci sono cose che sono opportune. Non sempre coincidono, anzi: a volte laè sottile, ma fa tutto., con la sincerità di chi si apre senza troppi filtri, è riuscito a dare una lezione chiara sul tema. Non perché l’abbia fatto apposta, ma perché ha detto qualcosa di vero. nel peggior modo possibile.Testuale, per non equivocare: “Se leggi un po’ i commenti il sacrificio è solamente l’operaio, il muratore che si sveglia. Invece – ne parlo spesso con gli altri – non essendo in questo mondo fai fatica a capire quello che è un sacrificio per un calciatore”.