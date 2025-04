Curling Mondiali maschili 2025 | naufraga l’Italia comoda vittoria 8-3 della Svizzera Addio playoff

Leggi su Sportface.it

Tracollo delaidimaschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman) è incappato infatti in una pesante sconfitta contro la, che si è imposta con il punteggio di 8-3. Serviva un’impresa per rientrare in corsa per il sesto posto che garantisce l’accesso aie quindi alla fase ad eliminazione diretta, ma quellaformazione tricolore oggi è stata una vera e propria debacle. Si chiudono qui dunque le chance di qualificazione per, che nelle ultime tre gare in programma (contro Germania, Svezia e Giappone) proverà soltanto a rendere meno amaro il boccone.Sebastiano Arman, Italia– Foto Stephen Fisher/WCFLa cronaca di Italia-La nazionale elvetica parte subito forte con due stone a punto nel primo end, a dimostrazione del valoresquadra, che si gioca i primi posticlassifica.