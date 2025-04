Oasport.it - LIVE Darderi-Gaston 2-6, 6-2, 2-1, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Termina in rete il dritto lungolinea diche aveva cercato una traiettoria più corta.0-15 Grandissima risposta dell’italiano che trova gli ultimi centimetri di campo provocando la stecca del francese.2-1 Gioco: ancora uno scambio lungo ma è sempre l’italiano a portarlo a casa, questa volta grazie ad un rovescio incrociato.40-30 Termina fuori la risposta bloccata disulla seconda tutt’altro che irresistibile giocata da30-30 Scambio durissimo durato 27 colpi e vinto dall’italiano.è stato bravissimo a spingere senza mai andare fuori giri., stremato dalla lunga difesa, tenta una complicata accelerazione di rovescio con la palla che termina in corridoio.15-30 Ancora una smorzata giocata daconche arriva bene sulla palla ma spedisce in rete il tentativo di contro-smorzata15-15 Termina abbondantemente in corridoio il rovescio lungolinea dell’italiano sull’ottima risposta stretta trovata dal francese.