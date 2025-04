Quotidiano.net - Controversie finanziarie, Consob: in 8 anni rimborsati 165 milioni ai risparmiatori

Anche nel 2024, per il secondo anno di fila, il numero di ricorsi presentati daitaliani nei confronti del proprio consulente o intermediario finanziario, è inferiore a mille, con una percentuale di accoglimento intorno al 50%, e rimborsi complessivi superiori ai 9di euro. In totale, dall’inizio della sua attività, l’Arbitro per le(Acf), organismo istituito nel 2017 dallaper la risoluzione stragiudiziale delle dispute tra gli intermediari e i loro clienti, ha visto rimborsare 165di euro ai. La relazione annuale dell’Acf del 2024 E’ stata presentata oggi a Roma dal Presidente Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, la relazione annuale Acf. Dall’inizio dell’attività, nel 2017, i circa 12.000che hanno scelto di affidarsi all’Arbitro hanno visto riconoscersi rimborsi pari in media a 20,6di euro all’anno.