Beko un altro passo verso la reindustrializzazione | Comune firma protocollo con Invitalia

Leggi su Corrieretoscano.it

SIENA – Unin avantiladella. La giunta comunale di Siena, nella riunione del 3 aprile ha approvato la delibera relativa all’approvazione deld’intesa fra l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa () e ildi Siena per la promozione e la valorizzazione dell’area industriale localizzata in viale Toselli a Siena, sede della. L’atto è stato votato su proposta del vicesindaco Michele Capitani.“Le parti – si legge nel– anche in ragione delle istanze formulate dall’amministrazione centrale, intendono impegnarsi, ciascuna per quanto alle proprie competenze, allo scopo di contribuire ad avviare un processo di riconversione industriale funzionale alla tutela delle aree di interesse, ed anche al fine di agevolarne il successivo processo di”.