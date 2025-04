Avengers | Doomsday Halle Berry risponde alle voci sul ritorno di Tempesta

Leggi su Cinefilos.it

suldiLa scorsa settimana i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente l’inizio della produzione dicon un massiccio live-stream di rivelazione del cast che ha svelato il nome di un nuovo attore sullo schienale di una sedia da regista ogni 12 minuti circa. Dei 27 nomi rivelati alla fine del video, le aggiunte più sorprendenti sono state quelle dei membri degli X-Men: Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer e Channing Tatum visto in Deadpool & Wolverine. Alcuni nomi chiave si sono però fatti notare per la loro assenza, in particolare i colleghi X-Men Hugh Jackman, Famke Janssen e.La Marvel ha confermato che verranno annunciati altri membri del cast e si dice che sia Jackman che la, almeno, abbiano già firmato per tornare.