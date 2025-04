Rompipallone.it - Roma, Ranieri ha deciso il nome del tecnico: sbaragliata la concorrenza

Lalavora già aldel futuro: Claudioha individuato il profilo giusto,Chi sarà il prossimo allenatore della? È la domanda che ronza nella testa dei tifosi giallorossi un giorno sì e l’altro pure, quasi come un tormentone estivo. La squadra sta vivendo un finale di stagione da capogiro, con un obiettivo che sa di sogno: una clamorosa qualificazione alla Champions League 2025.I ragazzi di Trigoria stanno dando l’anima in campo, e i supporternisti non possono che incrociare le dita, sperando in un ritorno tra le big d’Europa dopo anni di alti e bassi. Nel frattempo, però, la dirigenza non sta con le mani in mano. Si lavora già per trovare il sostituto di Claudio, unche ha messo il cuore in mano per risollevare lae che sta lasciando un segno indelebile.